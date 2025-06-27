Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin ana gündemi orman yangınları oldu.
Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkii ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.
YANGIN BÜYÜDÜ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Çıkan yangınlar kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
TOPLAM 3 HELİKOPTER
Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.