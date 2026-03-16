Antalya'da rüşvet davası: Muhittin Böcek hakim karşısında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı.

5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

702 SAYFALIK İDDİANAME

Soruşturma sonucunda 702 sayfadan oluşan bir iddianame düzenlenmiş ve şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme, Nüfuz Ticareti, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Nitelikli Dolandırıcılık ve İftira" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede; Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile çeşitli belediye yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında yargılama yapılması istendi.

YARGILAMAYA KONU SUÇLAR

Şüphelilerden Muhittin Böcek hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması"

İlker Arslan hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Haksız Mal Edinme",

Mustafa Gökhan Böcek hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "Yardım Eden Sıfatıyla İcbar Suretiyle İrtikap ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" ile "Nüfuz Ticareti ve Yardım Eden Sıfatıyla Haksız Mal Edinme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca dosya kapsamındaki tespitler doğrultusunda Mustafa Gökhan Böcek’in resmî bir geliri bulunmamasına ve herhangi bir iş yapmamasına rağmen elde ettiği haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla bu varlıkları üçüncü kişiler üzerine tescil ettirdiği veya çeşitli finansal işlemlerle meşru bir gelir gibi göstermeye çalıştığı değerlendirildi.

Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

26 EYLEM İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapılmış, söz konusu eylemler iddianamenin 355 ile 495. sayfaları arasında yer alan 7. bölümde ayrıntılı olarak anlatıldı.

Bu eylemlerden 5, 10, 17, 20, 21 ve 25 numaralı başlıklar yönünden kamu davası açılmasına yeterli delil elde edilemediği değerlendirilmiş; 25 numaralı eylem yönünden iddianame kapsamı dışında kalan kişiler hakkında dosya tefrik edilerek soruşturmanın devamına, 26 numaralı eylem başlığı altında yer alan bazı kişiler yönünden ise gerekli usul işlemlerinin yapılması amacıyla tefrik işlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer eylemler bakımından ise taraf beyanları, tapu kayıtları, MASAK verileri, HTS analizleri, kurum yazıları, mali inceleme raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek olay ve hukuki nitelendirmeler yapıldı.

İddianamede ayrıca; 2024 yerel seçimleri sürecinde yürütülen propaganda faaliyetlerine ilişkin bazı reklam harcamalarının iş insanlarına fatura ettirildiği iddiaları, Mustafa Gökhan Böcek’in boşanma sürecinde yapılan yüksek tutarlı ödemelerin kaynağına ilişkin değerlendirmeler, bazı taşınmaz ve araçların üçüncü kişiler adına devredilmesi suretiyle malvarlığı değerlerinin gizlenmeye çalışıldığına yönelik tespitler, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat temin edildiğine dair iddialar da yer aldı.

258 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMASI TALEBİ

Soruşturma kapsamında yapılan aramalar ve mali incelemeler neticesinde yaklaşık 170 milyon 83 bin lira tutarında nakit mevduata el konuldu.

Ayrıca 10 adet daire, 5 adet araç, 5 adet iş yeri, 1 adet Rolex marka saat, 1 adet iPhone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık 258 milyon 600 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığının müsaderesi talep edildi.

Hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2026/68 esas sayılı dosya üzerinden kamu davası açıldı.

Tensip işlemleri kapsamında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2025'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos 2025'te Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.