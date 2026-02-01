Bülent Turan: Dünyanın daha çok Erdoğan'lara ihtiyacı var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından belgelerin arasından birçok isme ait mail yazışmaları ve iddialar ortaya saçıldı.

Bill Gates, Bill Clinton, İngiltere Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew, Norveç Kraliyet ailesi derken listede uzayıp gidiyor ve elit olarak adlandırılan isimlerin aslında ne kadar kirli bir dünya içinde oldukları adeta kamuoyunun yüzüne tokat gibi çarpıyor.

"DÜNYANIN DAHA ÇOK ERDOĞAN'LARA İHTİYACI VAR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yayımlanan belgelere istinaden bir açıklama yaparak, "Hem insan olmanın en düşük modunda olup hem de “elit” olarak tarif edilen garip bir grup olabilir mi?" diye sordu.

Turan açıklamasında şunlar söyledi: