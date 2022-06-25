Yağış ve fırtına sonrası çıkan hortum ,bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağını yerinde çıkardı. Yerinden çıkan kapak, iki Alman turiste çarparken yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Son günlerde yurdun dört bir yanında yaşanan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Diğer yandan Antalya'nın merkezinde ve ilçelerinde dün başlayan yağış ve fırtına bir anda etkisini arttırdı.

Kısa süreli yaşanan hava olayında birçok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı.

Hortum sundurma kapağını yerinden çıkardı

Kemer ilçendeki bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı, oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı.

Antalya'daki fırtınada uçan sundurma kapağını turistlere çarptı

Kapak turistlere çarptı

Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı.

İki alman turist hasyaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında duran vatandaşlar yetişti.

İHA'nın haberine göre; dev kapak yerden kaldırılırken yaralanan biri kadın iki Almanya uyruklu turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.