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Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Türksat 6A’nın üretim süreci tamamlandı: Yerlilik oranı yüzde 80’i aştı

Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Türksat 6A’nın üretim süreci tamamlandı: Yerlilik oranı yüzde 80’i aştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türksat 6A haberleşme uydumuzun üretim süreçlerini tamamladık. Temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandığımız milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın yerlilik oranı 80’i aştı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak” dedi.