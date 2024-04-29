Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Türksat 6A’nın üretim süreci tamamlandı: Yerlilik oranı yüzde 80’i aştı

İHA
Türkiye’nin uydu macerasında en önemli adım olacak Türksat 6A için gün sayılıyor.
Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce İş Birliği Toplantısı'nda konuştu.
"Üretim süreçlerini tamamladık"
Bakan Kacır, “Uzun süren çalışmalar sonunda, bütün kritik alt sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Türksat 6A haberleşme uydumuzun üretim süreçlerini tamamladık.” ifadelerini kullandı.
"Yerlilik oranı yüzde 80'i aştı"
Kacır, “Temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandığımız milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın yerlilik oranı 80’i aştı. Türksat 6A'yı devreye aldığımızda Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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