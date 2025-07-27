Antalya'daki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı

Antalya'da cuma gün 11.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Gazipaşa Belediyesi, ASAT, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Ekipler, yangına kısa sürede müdahale etse de rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde, yangına havadan 2 yangın uçağı ve 11 helikopter, karadan ise 45 kara aracı ve toplam yüzlerce personel ile 3 gün boyunca müdahale edildi.

Buna rağmen hızla büyüyen yangın, ilk gün sarp ve sık orman örtüsüne doğru ilerledi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bugün itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, ara ara bazı noktalarda yine alevleniyor.

Ekiplerin soğutma çalışması ve müdahaleleri havadan-karadan devam ediyor.

Şiddetli rüzgar ve zorlu doğa şartları nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçleşti.

ALEVLER YAKIN BÖLGELERE YAYILDI

Doğanca sınırları içinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, Gürçam Mahallesi Karatepe Mevkii ile Karatepe Yaylası'na sıçradı.

Bunun üzerine Gürçam Mahallesi ve mahalleye ait Karatepe Yaylası'nda tahliyeler gerçekleşti.

22 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Yangın boyunda iki mahallede 22 konut tedbir amaçlı boşaltıldı.

Toplam 40 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Doğanca Mahallesi'nde ve Gürçam Mahallelerinde sadece insanlar değil, ağıllarda bulunan hayvanlar da tahliye edildi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere taşındı.

YARALI VE DUMANDAN ETKİLENEN SAYISI 19

Öte yandan, 15 kişi çalışmalar esnasında yaşan iş kazaları ve duman zehirlenmeleri nedeniyle hastanelik oldu.

4 kişi ise yangın bölgesinde bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından görevlerine devam etti.

Doğanca ve Gürçam kırsalında devam eden yangın, vahşi yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.

YABAN KEÇİLERİNİN KAÇIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle ormanlık alanı yaşam alanı olarak kullanan yaban keçilerinin bölgeden kaçışları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bölgede zarar gören alan, yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.