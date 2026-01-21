Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç hakkında yakalama kararı

- Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
- Yontunç'un Survivor çekimleri için Dominik'te olduğu biliniyor.
- Yakalama kararının hangi dosya kapsamında çıkarıldığı henüz açıklanmadı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları son sürat devam ediyor.
ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Gündeme yeni bir son dakika bilgisi daha düştü.
Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SURVİVOR ÇEKİMLERİ İÇİN DOMİNİK'TE
Yontunç’un, Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunduğu biliniyor.
Ancak hangi dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.