Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç hakkında yakalama kararı

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 13:21
  • Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Yontunç'un Survivor çekimleri için Dominik'te olduğu biliniyor.
  • Yakalama kararının hangi dosya kapsamında çıkarıldığı henüz açıklanmadı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları son sürat devam ediyor.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Gündeme yeni bir son dakika bilgisi daha düştü.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SURVİVOR ÇEKİMLERİ İÇİN DOMİNİK'TE

Yontunç’un, Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunduğu biliniyor.

Ancak hangi dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

