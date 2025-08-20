Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından C hususiyetindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale geldi.

Söz konusu uygulama gündemde büyük bir yankıya neden olurken hangi araçlarda takip sisteminin zorunlu olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Hangi otomobillerde araç kamerası zorunlu?

ARAÇ KAMERASI HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

C hususiyetine giren araç listesinde taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römort, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor.

Teyit hattından paylaşılan bilgide “ Değişiklik tüm araçlarla ilgili değil. Değişiklikle C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.” ifadeleri yer aldı.