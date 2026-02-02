Abone ol: Google News

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin 1 Ocak'ta başlayan ilk taksit ödeme dönemi bugün sona eriyor. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden gün sonuna kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 13:23
Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son gün
  • Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemesi için bugün son gün.
  • Ödemeler, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve dijital kanallardan yapılabiliyor.
  • Ödemelerin yapılmaması durumunda gecikme faizi uygulanıyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren haber...

Motorlu taşıtlar vergisinde yılın ilk taksit ödemesi için bugün son gün.

BUGÜN SON GÜN

Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor.

Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

DİJİTAL VERGİ DAİRELERİNDEN ÖDENİYOR

Motorlu taşıtlar vergisi, dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da ödenebiliyor.

Bunun için plaka,, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekiyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Ödeme yapılmaması durumunda aylık olarak gecikme faizi de uygulanıyor.

Gündem Haberleri