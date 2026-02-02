Cuneyd Zapsu: Yurt dışına gitme aptallığını yapmayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber Yazarı Adem Metan, başarılı isimleri YouTube kanalı üzerinden yaptığı programında ağırlamaya devam ediyor.

Metan, "Peki Sonra?" isimli programında, bu kez Cuneyd Zapsu'yu ağırladı.

"YURT DIŞINA GİTME APTALLIĞINI YAPMAYIN"

Önemli değerlendirmeler yapan Zapsu programda, bazı gençlerin yurt dışına gitmelerine de değindi ve şöyle dedi;

"Belki görmüşsünüzdür bir videomda 'yurt dışına gitme aptallığını' yapmayın demiştim.



Çünkü demiştim siz daha karar vereceksiniz, gidene kadar Türkiye yukarı gidecek.



Ben burada ne arıyorum diyeceksiniz. Üstelik oralarda durum kötüye gidiyor ilk suçlu da sizler olacaksınız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE OLAN TELEFON KONUŞMASINI DA ANLATTI

AK Parti’nin kuruluş yıllarına dair dikkat çekici bir anekdotu da paylaşan Zapsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir telefon konuşmasından bahsetti.

REKLAM ARASINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

AK Parti Kurucularından Cuneyd Zapsu, canlı yayın sırasında bacak bacak üstüne atarak oturduğu esnada reklam arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir telefon aldığını anlattı.

"NE BİÇİM OTURUYORSUN"

Zapsu, Erdoğan'ın kendisine 'aferin' diyeceğini beklediği sırada, “Ne biçim oturuyorsun?” şeklinde bir tepki aldığını söyledi.

Kendisinin “Karşı taraf öyle oturuyor efendim” diye cevap verdiğini sözlerine ekledi.

"MİLYONLARCA SEYİRCİ SENİ İZLİYOR"

Erdoğan ise “Bana ne karşıdakilerden, seni milyonlarca seyirci seni izliyor. Senin ayağının altını mı görecekler?” sözleriyle 'temsil' sorumluluğuna dikkati çekti.

Zapsu, bu sözlerin kendisi için unutulmaz bir ders olduğunu ifade etti.

