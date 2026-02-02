Murat Kurum'dan 6 Şubat Depremi'nin 3. yılında anlamlı video: Gün ağarır, yaralar sarılır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yıl dönümüne yaklaşıyor.

Resmi verilere göre 53 binden fazla can kaybı ve 107 binden fazla yaralanmayla sonuçlanan bu yıkıcı afet, 11 ili derinden etkileyerek milyonlarca insanın hayatını altüst etti.

OSMANİYE'DE 'TÜRKİYE'MİN GÜCÜNE BAK' TEMALI PROGRAM DÜZENLENECEK

Üç yıl sonra, deprem bölgesinde 'Asrın İnşa Seferberliği' kapsamında tamamlanan konutlar, altyapı projeleri ve yeniden doğuş hikayeleriyle birlikte anma törenleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Osmaniye'de, 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı özel bir program gerçekleştirilecek.

"GÜN AĞARDI, YARALARI SARDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yıl dönümüne günler kala, yaşanan afetin yarattığı yıkımın ve ardından devlet-millet el ele yeni ayağa kalkışın gözler önüne serildiği bir paylaşım yaptı.

"Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk." sözleriyle başlayan paylaşım, deprem sonrası yeniden inşa sürecini vurgulayan bir şarkı eşliğinde yayımlandı.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Mersin gibi depremden etkilenen illerin geçirdiği değişim, havadan görüntülendi.

Simge Sağın'ın seslendirdiği şarkı eşliğindeki videoda, yıkılan bölgelerin yerine yükselen modern, afete dayanıklı konutlar, iş yerleri ve altyapı projeleri görüldü.

Kurum, "Elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız." ifadelerini kullandı.