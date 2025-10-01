Araç sahiplerini üzen haber: Otogaza zam geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

OTOGAZA ZAM

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre otogaz fiyatlarına zam geliyor.

1 LİRA 20 KURUŞLUK ZAM

Bu kapsamda, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son güncellemeyle birlikte şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları da şöyle:

İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litresi 53,19 TL, motorinin litresi 54,46 TL, LPG’nin litresi ise 26,51 TL’den satılıyor.

Anadolu yakasında fiyatlar benzin için 53,03 TL, motorin için 54,31 TL, LPG için ise 25,88 TL seviyesinde.

Başkent Ankara’da benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG ise 26,40 TL’den; İzmir’de ise benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL’den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.