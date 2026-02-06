Aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin de bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ali Kaya'nın yargı süreci devam ediyor.

Göster Hızlı Özet Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri tamamlandı ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltılarla sürüyor. Bu kapsamda 04.02.2026 tarihinde, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya da gözaltına alındı. 19 şüphelinin yargılandığı operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 19 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ SÜREÇ Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargı süreci başladı. Yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı. İSTANBUL ADALET SARAYI'NA SEVK EDİLDİLER Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

