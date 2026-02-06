Aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin de bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
- Şüphelilerin işlemleri tamamlandı ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler.
- Yargı süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltılarla sürüyor.
19 şüphelinin yargılandığı operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
19 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ SÜREÇ
İSTANBUL ADALET SARAYI'NA SEVK EDİLDİLER
