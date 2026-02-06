Rasim Ozan Kütahyalı: Deprem konutlarını en ağır Erdoğan düşmanı bile eleştiremez

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam üç yıl geçti.

Türkiye’nin hafızasından silinmeyen o günlerin acısı hala hissedilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde, deprem bölgesi yeniden ihya ve inşa edildi.

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler ile sık sık gündemi belirleyen Rasim Ozan Kütahyalı da, yeni bölümde bu konuya değindi.

3 yılda yapılan çalışmaların neticesinde Murat Kurum'u, 23 yıllık AK Parti iktidarlarında en iyi Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak niteleyen ve yapılan çalışmaları en azılı Erdoğan düşmanlarının bile eleştiremeyeceğini söyleyen Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı;

"BÖLGEYE GİTTİM O KADAR GÜZEL EVLER YAPMIŞLAR Kİ"

Ben o bölgeye gittim. Malatya'ya gittim, Adıyaman'a gittim. Gazeteci gibi gitmedim. Bir dostum Hataylıdır. Ben sessiz sedasız gittim. Hani oradaki yerel otorite çağırır, propaganda yaptırır falan. Orada yapılan evleri en ağır Recep Tayyip Erdoğan düşmanı bile eleştiremez. O yapılan evlerin kalitesi... O kadar güzel evler yapılmış ki. Ben köylere gittiğimde, sabit müstakil ev gördüm. O kadar güzel ki. Apartman denen icat rezil. Ben şu an Sarıyer'de apartman katında oturuyorum. Apartman gayri insani bir şey. Mecbur kaldıkları yerde apartman yaptılar. Ama mecbur olmadıkları yerde yatay mimari yapmışlar ve çok güzel. Tek katlı. Bizim Ilıca'da da zamanında da yapılmıştı. O zaman Başbakan Adnan Menderes, Karayipler'de görüyor, ne güzel evler bunlar diyor. Demokrat Parti konutlarıdır onlar. Demokrat Parti milletvekilleri almıştır.



Sonra tabii elden ele geçti. Tek katlı enfes evler. Vallahi billahi İstanbul'a koy. Çok ağır bir yüksek fiyatla satılır. Ve onlar orada halka ücretsiz veriyor. Küçücük böyle ahırdan bozma evi var. Devlet ona 3 artı 1 ev veriyor. Bu gerçek bir sosyal refah devlet uygulamasıdır. Ve tarihte daha önce yapılmamış bir olaydır. Hani bir laf var ya Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Kemalistler kullanmayı çok sever.

"ERDOĞAN LİDERLİĞİYLE MURAT KURUM'UN MUHTEŞEM BAŞARISI VAR"

İşte budur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiyse depremzede vatandaşına sahip çıkıp, hepsine ev veren ülke. Ve orada evi olan herkese ev verildi. Kiracıya da ev verildi. Mülkü verilmedi. Hatta mülkünü isteyenler var. O da biraz bizim Türkiye tarzı. Hani böyle doymamak vardır ya. Ama kiracıya da evi yapıldı. Devlete uygun fiyata kirada kalıyor. Kiracıya ev verilmiyor ama o kadar uygun fiyata kiraya kalıyor ki ömür boyu da kiracı orada kalabilir. Hak onun.



Ve 3 senede bu yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle Murat Kurum'un korkunç bir başarısı var. Yani Murat Kurum, tartışmasız 23 senelik AK Parti tarihinde, 24 sene olacak tarihinde en iyi Şehircilik Bakanı'dır.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniyor tabii. En iyi şehircilikten sonra devlet bakanıdır. Tartışmasız bu. Diğerlerinin de hizmetleri olmuştur. Ama bunun tartışması yok. 3 senede bu çok başka. Hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir iş.

"BU KADAR EVİ 3 SENEDE İNGİLİZLER FRANSIZLAR BİLE YAPAMAZ"

Çünkü orada işte Türkiye'nin mevcut rejiminin faydasını görüyor. Mevcut rejimi dengelebilirsin. Mevcut rejime şu açıdan bu açıdan diyebilirsin ama mesela 90'lar gibi bir siyasal dönem olsaydı, gücün aşırı parçalandığı, koalisyonun olmadığı mümkün değil. Bu kararlılık gidiyorsun ve yapıyorsun.



Bu kadar evi 3 senede yapmayı ben gerçekten İngilizlerin, Fransızların da başaramayacağını düşünüyorum. Onlar bizden şey diye değil. Orada çünkü çok fazla mekanizmalar var.



Bu kararı o bozuyor. Türkiye'nin hakikaten bir kuvvetler birliği rejimi var. Adı bu. Kuvvetler ayrılığı değil. Kuvvetler birliği rejimi. Bu kuvvetler birliği rejiminin zararlarını bulabilirsin. Çeşitli açılardan eleştirebilirsin. Ama 3 senelik süreçte deprem konutlarını inşa etme, yepyeni şehirler inşa etme noktasında inanılmaz bir faydası görüldü ve Cumhuriyet kimsesizleri kimsesidir. Herkese yaşanabilir çağdaş, standart bir konut yapılabildi.

"CUMHURİYET NEDİR?"

Ya bak cumhuriyet nedir? Monarşi olmayan rejim cumhuriyettir aslında. Başka bir şey değildir. İran-İslam Cumhuriyeti, Saddam da cumhuriyetti.



Suriye de cumhuriyet. Eski Esad da cumhuriyetti.



Kaddafi de cumhuriyetti. Cumhuriyet monarşi olmayan her rejime denir. Ama bizim olumlu anlamda cumhuriyetçilik nedir? Bütün toplumu kapsayan en alttaki adamın eğitim vasıtasıyla en tepeye gelebildiği.



Bizim Osmanlı'da da biraz mesela, Süleyman Demirel bakın çobanın oğluydu başbakan. Doğru ama Osmanlı'da da aslında Yedi Sekiz Hasan Paşa vardı. Aşırı cahil ve aşırı fakir bir aileden; hatta Yedi Sekiz Hasan Paşa okuma yazmayı sonradan öğrendiği için imzasını Yedi Sekiz Hasan Paşa diye atıyordu.



Yedi Sekiz Hasan Paşa oradan geliyor. Sadrazamlığa yükseldi. Yani bizim Osmanlı monarşi dönemimizde de aristokrasi sınıfı olmadığı için ya da çok dar olduğu için en dipten gelen adam.



Sizin Beykoz'da da çok. Beykoz'da mesela Beykoz yalılarında, konaklarında oturanlara bak. Hiçbirinin babası zengin değil. Halk çocuğu.



Yani Osmanlı'da da upward mobility dedikleri gavurların, en dipten yukarı çıkma geleneği vardır.



Oraya bir burjuvazi kafayı sokmuştur. Sonra da bir daha kimse kafayı sokamamıştır. Hala da Batı'da, Fransa'da, İngiltere'de özellikle aristokrasinin kralı vardır.



Aristokrasinin içine burjuvazi girmiştir ve belli yerlere belli ama çok altlardan insanların gelmesi çok zordur. Amerika'da aristokrasi yoktur. Amerika'da para konuşur.



Para tek itibar kaynağıdır. Onun da zararlarını biraz Epstein olaylarında görüyoruz. Ama Amerika'da da belli olan "upward mobility", Amerika'ya, Avrupa'ya göre daha çoktur. Bizde bu var. Şimdi de. Ha, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi.

"CUMURİYETİN İLK YILLARINDA OKUL HASTANE YAPAN YOK"