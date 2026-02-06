- Erzincan'da, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.
- Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Türkiye 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde kayıplarını anarken Erzincan, depremle sarsıldı.
Kemah ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'daki deprem çevre illerde de hissedildi.
MERKEZ ÜSSÜ KEMAH
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı, 14.16'da gerçekleşti.
Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Depremin hemen ardından Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merak edilen açıklamayı yaptı.
Herhangi bir maddi hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini veren Aydoğdu, şunları söyledi:
Hem köyümüzde hem ilçemizde yaptığımız bütün tetkiklerde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Şu an bize ulaşan taramalarda can kaybı yok. Allah ülkemizi depremlerden korusun. Maddi bir hasar kaydedilmedi. Bize ulaşan bir şey yok. Ulaşıldığında kamuoyunu bilgilendireceğiz.