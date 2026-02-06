Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde kayıplarını anarken Erzincan, depremle sarsıldı.

Kemah ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'daki deprem çevre illerde de hissedildi.

MERKEZ ÜSSÜ KEMAH

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı, 14.16'da gerçekleşti.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin hemen ardından Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merak edilen açıklamayı yaptı.

Herhangi bir maddi hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini veren Aydoğdu, şunları söyledi: