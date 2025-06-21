Arap Birliği Dışişleri Bakanları İsrail'in saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısında bulundu

Türkiye, barış diplomasisini sürdürüyor...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul'da bulunan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in saldırılarıyla tırmanan durumu ele almak üzere bir araya geldi.

Birliğin olağanüstü toplantısında, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeler ele alındı.

SONUÇ BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da düzenlediği toplantının akabinde sonuç bildirisi yayınlandı.

"ATEŞKES ÇABALARI DESTEKLENMELİ"

Bildiride, İran'a yönelik saldırıların, "Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bir ülkenin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu, bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği" ifade edilerek, "saldırganlığın durdurulması, İran'ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmaya varmak için müzakerelere geri dönülmesi ve ateşkes çabalarının desteklenmesi" gerektiği vurgulandı.

BM başta olmak üzere uluslararası topluma, "uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturan İsrail saldırganlığının durdurulması için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi" çağrısı yapılan bildiride, "diplomasi ve diyaloğun", BM sözleşmesi ve uluslararası hukuka göre krizlerin çözümü için tek yol olduğu kaydedildi.

"YASA DIŞI İSRAİL UYGULAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Bildiride, kapsamlı ateşkesin ancak "gerginlik ve çatışmanın tüm nedenleriyle ele alınarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durdurularak, BM kuruluşları aracılığıyla bölgeye acilen yeterli ve sürdürülebilir insani yardım sağlanarak ve Batı Şeria'da iki devletli çözümü baltalayan yasa dışı İsrail uygulamalarının önüne geçilerek" sağlanabileceği belirtildi.

Arap dışişleri bakanlarının, "İsrail'in bölgeyi daha fazla çatışma ve gerginliğe doğru ittiği" uyarısında bulunduğu bildiride, "İsrail'in saldırgan politikalarına son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi, adil bir barışın sağlanması için çalışılması, uluslararası kararlar ile 2002 yılında onaylanan Arap Barış Girişimi planının uygulanması" çağrısı yapıldı.

NÜKLEER SIZINTI UYARISI

Bildiride ayrıca "uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliği" vurgulanırken, "bunlara yönelik saldırıların küresel ekonomi ve enerji güvenliği üzerinde kritik sonuçlar doğurabileceği" hatırlatıldı.

Bölge ülkelerinin hava sahasının "herhangi bir tarafça ihlal edilmesinin kınanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvencelerine tabi nükleer tesislerin hedef alınmasından kaçınılması" talep edilen bildiride, "nükleer sızıntıların tehlikeleri ve bunların yol açabileceği yıkıcı insani ve çevresel etkiler" konusunda uyarıda bulunuldu.

BAKAN FİDAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bildiride BM ve daha önceki Arap Birliği zirvelerinde alınan kararlar temelinde, Orta Doğu'nun, nükleer silahlardan ve kitle imha silahlarından arındırılması çağrısı yapılarak bölgedeki tüm ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na katılması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu da 21-22 Haziran'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.