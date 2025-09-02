Arazisi olan kontrol etsin: Verilen süre doldu! Devlet harekete geçiyor...

Bu yıl tarımda üretim planlanmasına geçerek yeni bir dönemi başlatan bakanlık, bu kapsamda su ürünleri ve hayvancılık ile bitkisel üretimde yeni destek modellerini uygulamaya aldı.

Bakanlık, bir diğer önemli adımı da işlenmeyen tarım arazilerine yönelik attı.

Üretim seferberliği çatısı altında söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemleri yönetmelikle belirledi.

Düzenlemeyle ülkede tarımsal üretimin artırılması planlanırken, AA muhabiri işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabını derledi.

KİRALANACAK ARAZİLER

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk kiraya verilecek.

ARAZİLERİN TESPİTİ

Kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek.

Arazi tespitinde, bölgelerin hasat dönemine de bakılarak 1 Eylül'den 31 Ağustos'a kadarlık süre dikkate alınacak.

KİRA BEDELİ

Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak.

Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak.

Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

ÖDEMELER

Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.

Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak.

Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri, hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.