Arsa veya ev alacaklar dikkat! Satın almadan mutlaka bakın: E-Devlet’te erişime açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen yeni uygulama dikkat çekti.

Uzun ve titiz çalışmaların ardından hayata geçirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) e-Devlet’e entegre edilerek vatandaşların kullanıma açıldı.

1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunulan sistem, şimdi de kontrollü erişimle vatandaşların kullanımına açıldı.

ARSA VE EV ALACAKLAR TEK TIKLA HER ŞEYİ GÖRECEK

Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplandığı platformla, arsa ya da konut alım sırasında merak edilen coğrafi bilgilere de sistem aracılığıyla e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

Söz konusu uygulama özellikle konut ve arsa alımında belirleyici olacak. Arsa almak isteyen vatandaşlar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek.

Platform aynı zamanda bölgelerin, deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi coğrafi bilgilerinde yer aldığı platformda, kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmetin hızlı ve doğru şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.