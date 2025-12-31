Artvin'de çığ meydana geldi: 3 kişi mahsur kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde kış etkisini sürdürüyor...

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentlerden birisi de Artvin.

ÇIĞ DÜŞTÜ

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde, yoğun kar yağışı sonrası çığ meydana geldi.

"MAHSUR KALANLAR VAR"

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

3 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA

Daha sonra tekrar açıklama yapan Vali Turan Ergün, 3 çobanın çığ altında kaldığını açıkladı.

Vali Ergün, "212’ye bir ihbardır bu. Yaklaşık 1 buçuk saat kadar önce. Burada bir çığ ihbarında bulunuldu. 3 çobanın çığ altında aldığı bilgisi alındı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Ulaşmak için yoldayız. Yerini tespit edemedik daha. İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız" dedi.