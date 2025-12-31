Emine Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında 2026 yılı için barış, mutluluk ve refah temennisinde bulundu.

"REFAHIN HAKİM OLDUĞU BİR 2026'DA BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu, barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle.

VİDEO PAYLAŞTI

Ayrıca Emine Erdoğan, paylaşımında, Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı programlardan kesitlerin bulunduğu bir videoya da yer verdi.