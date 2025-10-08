Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki çöp dağları tepki çekiyor

Artvin'in Hopa-Arhavi yolu üzerinde yıllardır kullanılan çöp döküm sahasında biriken atıkların 5-6 metrelik set duvarlarını aşarak taşması, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Özellikle yaz aylarında daha da belirginleşen koku, bölgeden geçen sürücüler ve yolcular için ciddi sağlık riski oluşturuyor.

ÇÖP DAĞLARI GÖRENLERİ ŞOKE EDİYOR

Vatandaşlar, her geçişlerinde araçlarının camlarını kapatsalar bile ağır kokudan kaçamadıklarını belirtiyor.

Çöp yığınlarının görüntüsü ise sadece Artvin halkını değil, kente gelen misafirleri de şaşkına çeviriyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İçerik üreticisi gezgin Oğuzhan Tıraş'ın Artvin yolculuğu sırasında çekip yayınladığı görüntüler, sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tıraş'ın paylaştığı videolar, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve binlerce yorum aldı.

"ÖYLE BİR KOKU VAR Kİ TARİF EDEMEM"

Videoda dünyanın 75 ülkesini gezdiğini ve hiçbirinde böylesine bir manzarayla karşılaşmadığını söyleyen Tıraş, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

Yıl 2025 ve ben 75 ülke gezdim. Hiçbir ülkede böyle bir şey göremedim. Çöp dağları. Artvin'in girişinde böyle çöp dağları var. Bir de Arhavi sonrasında var. Bunları göstereceğim. Çöp dağları oluşturmuşlar. Üzerlerine toprak atıp duruyorlar. Görmüyorlar ve bu yol uluslararası bir yol. Çöp dağları ve çok pis kokuyor. Bu çöp dağları neden yolun kenarında? Neden böyle çöp dağları var? Öyle bir koku var ki tarif edemem.

"HİÇBİR YERDE BU KADAR ÇÖZÜMSÜZ BİR ÇÖP SORUNU OLMAMIŞ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şöyle konuştu:

Katı atık sorunu geçtiğimiz günlerde bir gezgin tarafından sosyal medyada da dile getirildi. Tam şu ifadelerle; '75 tane şehir dolaştım, ülke dolaştım ama hiçbir ülkede böyle bir çöp sorunu ile karşılaşmadım' dedi. Bu gezgin arkadaşımız sözlerinde çok haklı. Gerçekten de Türkiye'nin hiçbir yerinde çöp sorununun bu kadar çözümsüz kaldığı bir alan olmamış.

"VAHŞİ DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇÖP BİR ALANDA BİRİKTİRİLİYOR"

Maalesef Doğu Karadeniz'in en ucunda, Artvin bölgesinde katı atık sorunu, çöp sorunu şimdiye kadar ele alınmamış ve çözülememiş. Bu sorunun bütün Türkiye'de çözülmüş olması ama Türkiye'nin kuzey ucunda olan Artvin bölgesinde çözülememiş olmasının tabii bazı nedenleri var.



Çok uzun bir zamandır maalesef Artvin ilindeki ilçe belediyeleri ve il belediyesi aynı yöntemle yani vahşi depolama yöntemiyle çöpü bir alanda biriktiriyor.

"30 YILLIK BİR SORUN"

Bu herhangi bir parti ayrımı olmaksızın AK Partili belediyelerde, CHP'li belediyelerde, diğer belediyelerde aynı şekilde yürütülüyor. Kimisi çöpleri yakıyor, kimisi yol kenarında ya da sahil kenarında biriktirmek zorunda kalıyor. Bu bugünün sorunu değil, geçmişten bu yana 30 yıllık, belki daha eski bir sorun. Videoda da görünen çöp alanları yaklaşık 25-30 yılın eseri. Biz de bu sorunu çözmek için girişimlerde bulunuyoruz.

"TRABZON VE RİZE ÇÖPÜNÜ YAKIYOR"

"Trabzon'da, Rize'de bu sorun bir atık yakma tesisi yatırımıyla çözülmüş" diyen Cihan, sözlerin, şöyle sürdürdü:

Orada bir birlik kurulmuş, belediyelerden ücreti karşılığında çöplerini alarak yakıyor ve enerji elde ediyor. Dolayısıyla böyle bir girişim sağlanmış ama maalesef Artvin bölgesinde şimdiye kadar yapılamamış. Biz Hopa'nın çöpünü bu birliğe, yani Rize'de ve Trabzon'da oluşturulmuş olan birliğe göndermek için yazışma yaptık, diyalog kurduk. 'Bu çöpü burada biriktirmeyelim, bedeli neyse ödeyerek gönderelim' istedik. Ancak bize 'Öncelikle birliğe üye olmanız gerekir' denildi. Üye olmak için başvuru yaptık fakat 'Şu anda genişlemek gibi bir perspektifimiz yok' cevabını gönderdiler. Dolayısıyla bu çöpü Trabzon ve Rize tarafına gönderemedik.

"ÇÖPLER İÇİN YER ARAYIŞI İÇİNDEYİZ"

Artvin'in geçtiğimiz yıl Çoruh Havzası Kalkınma Birliği'ne alındığını ve çöpler için yeni bir süreç başladığını kaydeden Cihan, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bu birliğin başkanı Artvin Belediye Başkanımız. Onunla birlikte Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve diğer kurumlarımızın, belediyelerimizin de yer aldığı bir süreç yürütüyoruz. Daha önce yapılmış olan raporlarda, bölgemizde katı atığın hangi yöntemle bertaraf edileceği üzerine bir çalışma yapılmış. Hazırlanan raporda 'düzenli depolama yöntemi' önerilmiş.



Sonrasında bu alanlardan gaz elde edilip enerjiye çevrilmesi de planlanmış. Biz şu anda belediyelerimizle birlikte yer arayışı içerisindeyiz. Bir-iki alternatifimiz var. Bu ay içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bu yeri netleştirmeye çalışıyoruz.

"Evsel atıkların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir süreci yürütüyoruz" diyen Cihan, "Yer belirlendikten sonra bakanlığın hibe programına başvuracağız. Sonrasında da belediyelerin destekleriyle beraber bu yatırımı gerçekleştireceğiz. Hiçbir belediyenin, ne Hopa Belediyesi'nin, ne Arhavi Belediyesi'nin, ne Kemalpaşa'nın, ne Borçka'nın ne de Artvin Belediyesi'nin bu sorunu tek başına çözme şansı yok. Çünkü biz yaklaşık 25 ton civarında günde çöp üretiyoruz." ifadelerini kullandı.