Asal Araştırma yayınladı: '500 bin konut projesini doğru buluyor musunuz' anketi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyılın konut projesi geliyor...

TOKİ'nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR EV SAHİBİ OLACAK

81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında, 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Tarihte ilk olarak "kiralık konut" uygulamasının da olacağı proje kapsamında şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12'şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

ASAL ARAŞTIRMA YAYINLADI

Bu büyük proje için başvurular alınmaya devam ederken Asal Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi.

Asal Araştırma, vatandaşlara "Hükümetin dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak için 500 bin sosyal konut inşa edecek olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusunu sordu.

Araştırma, Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdi.

YÜZDE 76,6'SI PROJEDEN MEMNUN

Ankete göre vatandaşların yüzde 76,6'sı yapılan projeyi doğru bulurken, yüzde 18'i ise hayır yanıtını verdi.

Ankete göre yüzde 5,4'ü ise fikrim yok-cevap yok yanıtını verdi.