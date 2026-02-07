Keçiören Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi: Paylaşımı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'ye katılımlar devam ediyor.

Son haftalarda birçok belediye başkanı, milletvekili partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılırken kulisleri sallayan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddianın başrolünde CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yer aldı.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Siyaset kulislerinde Özarslan'ın, AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Özarslan'a ilişkin iddia birçok gazeteci tarafından gündeme getirildi.

TV100 televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Gazeteci Sinan Burhan, bu geçişin sadece bir iddia olmadığını, sürecin kesinleştiğine dair önemli duyumlar aldığını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI İKNA ETMİŞ"

Öte yandan AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Savcı Sayan da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılmasının kesin olduğunu söyleyen isimler arasında yer aldı.

Sayan, "Kaynağım Çelik gibi.. Keçiören belediye başkanı Mesut Özaslan Çarşamba günü AK Parti'mizde.. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş.. Referanslarından biri, bir partinin eski genel başkanı.." şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Gözlerin çevrildiği belediye başkanı, iddialara cevap vermezken sosyal medya hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.

Özarslan paylaşımında "Dava İnsanlık Davasıdır. 'Nizam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…" ifadeleri yer aldı.

18 ŞUBAT'TA KATILABİLİR

Gazeteci Aytunç Erkin ise sosyal medya hesabından gündeme gelen iddialarla ilgili, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yaklaşık üç aydır CHP’den ayrılmayı düşündüğünün kulislerde konuşulduğunu iddia etti.

Erkin, ayrıca Özarslan'ın 18 Şubat'ta AK Parti'ye katılabileceğini yazdı.