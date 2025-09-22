Abone ol: Google News

Asal Araştırma'nın son seçim anketi

Asal Araştırma'nın son seçim anketinde kararsızlar birinci parti çıkarken, kararsızlar orantısal şekilde dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 32,6 ile birinci, AK Parti yüzde 31,5 ile ikinci parti oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 12:40
Türkiye'de siyasette gündem yoğun.

Terörsüz Türkiye süreci işlerken bir yandan da CHP'nin kurultay kaosu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

Asal Araştırma, bu kapsamda son anket verilerini yayınladı.

KARARSIZLAR BİRİNCİ PARTİ

Eylül ayı içerisinde 2 bin kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İşte kararsızların birinci parti olduğu anketten sonuçlar: 

CHP:%32,6

AK Parti:%31,5

DEM Parti:%9,2

MHP:%7,9

İYİ Parti:%5,3

Zafer Partisi:%4,5

Yeniden Refah Partisi:%2,9

Anahtar Parti:%1,8

Türkiye İşçi Partisi:%1,4

Diğer:%2,9

