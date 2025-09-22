Asal Araştırma'nın son seçim anketi

Türkiye'de siyasette gündem yoğun.

Terörsüz Türkiye süreci işlerken bir yandan da CHP'nin kurultay kaosu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

Asal Araştırma, bu kapsamda son anket verilerini yayınladı.

KARARSIZLAR BİRİNCİ PARTİ

Eylül ayı içerisinde 2 bin kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İşte kararsızların birinci parti olduğu anketten sonuçlar:

CHP:%32,6

AK Parti:%31,5

DEM Parti:%9,2

MHP:%7,9

İYİ Parti:%5,3

Zafer Partisi:%4,5

Yeniden Refah Partisi:%2,9

Anahtar Parti:%1,8

Türkiye İşçi Partisi:%1,4

Diğer:%2,9