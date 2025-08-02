ASELSAN'dan 'Bozkurt' heykeli

Savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye, değişen savaş paradigmalarına karşı savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle gururlandırmayı sürdürüyor..

Yerli ve milli savunmada son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda da ilgi görmesini sağlıyor..

Son olarak geçtiğimiz günlerde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Çelik Kubbe'ye dahil olan birçok yeni sistemin tanıtımını yapan ASELSAN'dan bir sürpriz hamle geldi.

ASELSAN, Savunma Sanayi üretiminden arta kalan parçaları sanata dönüştürdü.

BOZKURT HEYKELİ

Silah üretiminden arta kalan malzemelerle yapılan "Bozkurt" heykeli sergilendi.

Milli gücün sembolü olarak sergilenen heykele ilgi yoğun oldu.