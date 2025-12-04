Asgari ücret 1. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret toplantı tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret, komisyon tarafından belirlenecek ve son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı gerçekleştirecek.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "2026 Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak" soruları da yanıt buldu.

Peki, 2026 asgari ücret 1. toplantısı ne zaman? İşte yanıtı...

ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTI NE ZAMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Nihai kararın üçüncü toplantı sonunda verilmesi bekleniyor.