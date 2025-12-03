Asgari ücrette son senaryo: Açıklandı! 2026 sürprizi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 asgari ücretini hesaplayanlar, kasım enflasyonu ile ciddi bir veri yakaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.

2026 ASGARİ ÜCRETİ

Net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücrete ne kadar zam geleceği, hesaplanan 5 aylık enflasyon ile ortaya çıkmaya başladı.

SSK ve Bağ-Kur'luların, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık maaş zammı, yıllık enflasyon bazında yüzde 31,07 olarak kayıtlara geçti.

Bu hesaba göre ise; 2026 asgari ücretinin bin 867,95 TL artışla 28 bin 972 lira 59 kuruş olması bekleniyor.