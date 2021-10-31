Aslı Aydıntaşbaş'ın Biden-Erdoğan görüşmesi yorumu

20 dakika olarak planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Joe Biden görüşmesi 1 saati aşınca Aslı Aydıntaşbaş kıvırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı'nın dünya liderleriyle olan görüşmeleri Türkiye gündeminde yakından takip ediliyor.

Zirvede merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sona erdi.

Görüşmenin içeriği kadar süresi de farklı yorumlara neden oldu. 20 dakika gibi kısa bir süre olarak planlanan görüşme iki ülke arasında son dönemde yaşanan büyükelçi krizi ve F-35, Suriye diğer problemlere yoruldu.

GÖRÜŞME UZAYINCA KIVIRDI

Konu hakkında yorum yapanlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş oldu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aydıntaşbaş, görüşmenin süresini kısa bulan takipçilerine iki ülke arasındaki problemleri hatırlatarak şaşırmamalarını söyedi.

Fakat iki liderin görüşmesi planlananın aksine 20 dakika değil, 1 saat 10 dakika sürdü.

Aydıntaşbaş bu kez "20 dakika olarak planlanan görüşmenin uzaması, şimdiden haber kanallarında büyük bir zafer olarak ilan edildi." paylaşımı yaptı.