Aslı Güven: Türkiye'nin önceliği Gazze'de ateşkesi korumak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumunda konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının 'eksiksiz ve derhal uygulanması' çağrısında bulunan Güven, bu doğrultuda, "Uluslararası toplum olarak en önemli önceliğimiz uzun süredir beklenen ve zorlukla elde edilen bu ateşkesi her ne pahasına olursa olsun korumak olmalıdır" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da ateşkes ihlallerini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini önlemenin zorunluluğundan bahseden Güven, İsrail'in Lübnan, Suriye ve daha geniş bölgeye yönelik saldırılar ve istikrarsızlaştırıcı politikaların da durdurulması gereğinin altını çizdi.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gazze'yle ilgili ikinci önceliğin bölgeye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve BM ile ilgili kuruluşlarla yakın koordinasyon içinde yeniden inşa çalışmalarını gecikmeden başlatmak olması gerektiğini söyleyen Güven, bu bağlamda Türkiye'nin yaklaşık 870 ton gıda taşıyan insani yardım gemisini 14 Ekim'de bölgeye gönderdiği ve halihazırda Türk ekiplerin sahada enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında görev aldığı bilgilerini paylaştı.

Güven, "Önümüzdeki dönemde Gazze'ye önemli miktarda insani yardım sağlamaya devam edeceğiz ve uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmaya hazırız" diye ekledi.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin açıkladığı kararı Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını belirten Güven, "Bu görüş, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.