Fahrettin Altun: 250 bininci konutun anahtarları bugün teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve millet el ele vererek, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa etme çalışmaları kapsamında önemli bir kilometre taşına daha ulaşılmış oldu.

Kahramanmaraş'ta, bugün gerçekleştirilecek törenle, büyük afet konut seferberliği kapsamında 250 bininci konutun anahtarları hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek.

SOSYAL VE EKONOMİK HAYATIN CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Afet konut seferberliği kapsamında Kahramanmaraş ve çevre illerde toplam 250 bin 636 yeni yuva ve iş yeri inşa edildi.

Bu rakam, 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri ve 39 bin 701 köy evini kapsıyor.

Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek törende, afetzedelerin yeni yuvalarına kavuşmasının yanı sıra, bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının da canlandırılması hedefleniyor.

AFETZEDELERİN HAYATLARINI NORMALLEŞTİRME YOLUNDA DEV ADIM

Afet konutlarının teslimi, sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda deprem bölgesinde sosyal yaşamın yeniden canlanmasına da katkı sağlıyor.

Bölgede inşa edilen yeni konutlar ve iş yerleri, afetzedelerin hayatlarını normale döndürmelerine destek olurken, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin de yeniden başlamasına olanak tanıyor.

"AZİZ MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİRER BİRER YERİNE GETİRİYORUZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: