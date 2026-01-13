Oktay Kaynarca: Benim alnım açık, başım dik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında da bugün yeni gözaltılar yapıldı.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU HAKKINDA GÖZALTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın, “Bebek Oteli” kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM

Kaynarca yaptığı açıklamada, ayrıca Adli Tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtip; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.