İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

- İstanbul'da bir savcı, duruşma esnasında kadın hakime silahla ateş etti.
- Hakim kasığından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Savcı gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı...
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu.
DURUŞMA SIRASINDA VURDU
Olay duruşma esnasında yaşandı.
Savcı, duruşma esnasında kadın hakime ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hakim olayda kasığından vurularak yaralandı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.
SAVCI GÖZALTINDA
Saldırının ardından Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.
Olayın ardından adliyede geniş çaplı inceleme başlatıldı.