İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde Anadolu Adliyesi Savcısı M.Ç.K., Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi A.K'yi kasığından silahla vurdu. Yaralanan hakim hastaneye kaldırılırken savcı gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 13:34 Güncelleme:
  • İstanbul'da bir savcı, duruşma esnasında kadın hakime silahla ateş etti.
  • Hakim kasığından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Savcı gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul'da adliyede silahlı saldırı...

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu.

DURUŞMA SIRASINDA VURDU

Olay duruşma esnasında yaşandı.

Savcı, duruşma esnasında kadın hakime ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakim olayda kasığından vurularak yaralandı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.

SAVCI GÖZALTINDA

Saldırının ardından Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.

Olayın ardından adliyede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

