Asrın inşasında 300 bin yuva tamamlandı: Anahtarlar sahipleri teslim edildi

11 ili vuran büyük yıkım...

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken devlet ve millet, ele ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Evlerin bazıları tamamlandı bazılarında ise katlar bir bir yükseliyor.

Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler art arda hayata geçirildi.

REKOR KONUT TESLİMATI GERÇEKLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye, 1.581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.

Konut ve iş yerlerinin yüzde 100'ünün yapımı başladı. 452 bin 983 konut ve iş yeri yıl sonunda teslim edilecek.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan isimlerin başında geliyor.

11 ilde yaraların sarılması için titizlikle çalışan Bakan Kurum, şehirlerin ayağa kalkması için yoğun özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

300 BİNİNCİ KONUT HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen törenle depremzedelere teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık." dedi.

"HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR"

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayana kadar çalışacaklarını vurgulayarak, "Biz Malatyalı depremzedeler için, depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak; aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi, söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz, birileri gibi laf üstüne laf değil; taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz, onların yalanlarına, minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz." diye konuştu.

304 BİN 859 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Hatay'da 18 bin 348, Malatya'da 11 bin 47, Kahramanmaraş'ta 6 bin 411, Diyarbakır'da 5 bin 713, Adana'da 4 bin 60, Şanlıurfa'da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ'da 1.709, Adıyaman'da 1.474 ve Osmaniye'de 313 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi.

Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836'ya yükseldi. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı.

2025 yılı sonunda 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.