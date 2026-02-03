ASSAN Group soruşturması tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ASSAN Group soruşturmasında yeni gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ASSAN Savunma Sanayi firmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında, 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından dava açıldı.

Ayrıca şüpheli Emin Öner hakkında, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da dava açıldı.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede; şüpheli Emin Öner’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçlarından toplamda 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş’in ise zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçundan 10’ar yıldan 21’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

KAYYUM ATANMIŞTI

ASSAN GROUP'un sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş, askeri casusluk ve terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınırken şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezinde aramaların sürdüğü öğrenilirken, toplam 10 şirkete kayyum atanmıştı.