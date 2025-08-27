Abone ol: Google News

ASSAN GROUP'a kayyum atandı

ASSAN GROUP'un sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş, askeri casusluk ve terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınırken şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezinde aramaların sürdüğü öğrenilirken, toplam 10 şirkete kayyum atandığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 18:18
Askeri casusluk ve terör örgütü bağlantısı nedeniyle ASSAN GROUP'un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı.

İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ederken, 10 şirkete kayyum atandı. 

"FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir.

10 ŞİRKET HAKKINDA KAYYUM KARARI

Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

