ASSAN GROUP'a kayyum atandı

Askeri casusluk ve terör örgütü bağlantısı nedeniyle ASSAN GROUP'un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı.

İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ederken, 10 şirkete kayyum atandı.

"FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir.