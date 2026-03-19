Atama kararları Resmi Gazete’de: Adalet Bakanlığı ve üniversitelere yeni isimler

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarına göre Adalet Bakanlığı'nda bazı genel müdürlük ve daire başkanlıklarında değişim yaşandı. Ayrıca beş üniversiteye de yeni rektör ataması gerçekleştirildi.
19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, hem Adalet Bakanlığı bünyesinde hem de çeşitli üniversitelerde önemli görev değişiklikleri yapıldı.
ADALET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV DEĞİŞİMLERİ
Cumhurbaşkanlığı’nın 2026/86 sayılı kararıyla Adalet Bakanlığı’nda birçok isim görevden alındı ve yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
Görevden alınan isimler arasında:
- Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan YAŞAR
- Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan ÖZTATAR
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM
- Personel Genel Müdürü Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim TAŞ
- Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet GÜL
- Teftiş Kurulu Başkanı Cihan YILDIZ
- İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan ÖZÇELİK
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim ÇETİN
- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral GÖKKAYA yer aldı.
Bu görevlere yapılan yeni atamalar ise şöyle:
- Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne Hazım ASLANCI
- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne Erdinç AVŞAR
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne Çelebi YILMAZ
- Personel Genel Müdürlüğü’ne Cahit Cihad SARI
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mücahit GÜLSEN
- Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Murat TUZCU
- Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Murat GÜLAC
- İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na Yusuf KILIÇ
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Murat AKINBİNGÖL
- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Berkay ALTUĞ
- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Metin YILDIRIM atandı.
BEŞ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI
Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kararlarla birlikte dört üniversiteye de yeni rektör atamaları yapıldı:
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ
- Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
- Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI
- Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ayşe BAŞAR atandı.
- Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail LÜÇÜK atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.