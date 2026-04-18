Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

CHP'li belediyelerin yolsuzluk çarkına yeni bir ilçe daha dahil oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının' son adresi Ataşehir Belediyesi olurken söz konusu iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Belediye yönetimi ve ilgili birimlerde örgütlü bir yapı kurulduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00’de düğmeye basılmasının ardından eş zamanlı baskınlarda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Belediye binası ve çok sayıda adreste yapılan aramalar sonucunda kritik delillere ulaşıldığı aktarılırken operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

7 MİLYON DOLARLIK İSKAN TALEBİ DOSYAYA GİRDİ

Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu değerlendirildi.

Ruhsat ve iskan işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddiaları, dosyanın ağırlığını daha da artırırken ortaya çıkan rakamlar soruşturmanın en çarpıcı noktası oldu.

HEDİYE KARTLARI VE LÜKS CİHAZLAR ÜZERİNDEN RÜŞVET

Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada bile yüzlerce A101 ve BİM hediye kartı ele geçirilirken bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi.

Rüşvetin sadece nakit değil farklı araçlarla da sistematik şekilde elde edildiği belirlenirken bu durum rüşvet çarkının çeşitliliğini gözler önüne serdi.

RÜŞVET GELİRLERİ ORGANİZASYON İÇİNDE DAĞITILDI

Başsavcılık açıklamasında, belediye içerisindeki bazı yetkililer ile firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği belirtilirken rüşvet gelirlerinin de organizasyon içinde paylaştırıldığına dair deliller bulunduğu aktarıldı.

MASAK raporları, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının da bu yapıyı desteklediği ifade edilirken soruşturmanın bireysel değil örgütlü bir yapı üzerinden yürütüldüğü düşünülüyor.

TELEFONLARINI SAKLAMAK İSTEDİLER

Öte yandan operasyon sırasında bazı şüphelilerin dijital cihazlarına erişimi engellenmeye çalıştığı da öğrenildi.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı söylendi.

Ayrıca bir başkan yardımcısının yakalandığı sırada telefonunun yanında olmadığını beyan etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir beyan olarak soruşturma dosyasına girdi.

SAVCILIKTAN 'SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK' MESAJI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresine yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklamaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN 20 İSİM

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin tamamı şu şekilde:

1- Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

2- Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

3- Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

4- Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

5- Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

6- Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

7- Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

8- Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

9- Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

10- Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

11- Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

12- Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

13- Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız’ın Şoförü

14- Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel’in Şoförü

15- Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

16- Cengiz Gündoğan

17- Mesut Bayram

18- Fatih Velioğlu

19- Haydar Battal

20- Murat Gerger