Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan’da gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.R., S.Ç. ve İ.D., adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son tutuklamalarla birlikte, aralarında İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

2 ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

RÜŞVET KARŞILIĞINDA USULSÜZ EMSAL ARTIŞLARI YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasına göre, Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaptığı ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

57 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda, Bozbey'in yakınları, belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen iş adamlarının da aralarında bulunduğu toplam 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.