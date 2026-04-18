Sevda Türküsev: Bu çocukları sistem değil, aileler bu hale getiriyor

Türkiye, son günlerde okullarda yaşanan saldırı olayları ile sarsıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki öğrenci kendi okullarına düzenledikleri silahlı saldırılar ile büyük bir faciaya yol açtı.

Yaşanan olayların yankıları sürerken ailelerin ve bazı ünlülerin çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilediğine dair tartışmalar yeniden alevledi.

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler ile sık sık gündemi belirleyen Sevda Türküsev, son olarak bu konuya değindi.

RAPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Türküsev, Rap müzik sanatçılarını hedef aldı.

Asıl adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi 'Lvbel C5', üzerinden örnek veren Sevda Türküsev, bu isimlerin yaşam tarzları ile çocuklara kötü örnek olduğunu söyledi.

Bu kişilerin çocukların görüş alanından çıkarılması gerektiğini ifade eden Türküsev, şunları söyledi:

"ÖĞRETMEN MUCİZE OLUŞTURAMAZ SİZE"

"Şanlıurfa’daki okulda çocuk 16 yaşında gitti, 16 kişiyi yaraladı, sonra kendi canına kıydı. Tamam, bak bunların geçmişine in, dinledikleri müzik, yedikleri içtikler. Biraz dikkat edin ya. Okullara yolluyorlar, yok öğretmen. Öğretmen mucize oluşturamaz size, elinde sihir değil.

34 tane çocukla hatta bir tane çocukla evde uğraşamıyorsunuz. Çocuklarınızı bozuyorsunuz, bozuyorsunuz, hiçbir değer yargısını yüklemiyorsunuz. Çocuklarınızı şımarık, her istediğini yaptığınız, anne babayı parmağında oynatan çocuklar.

Terbiye yok. Ukala, tamam mı? Ukala, hadsiz. Öğretmeni ve okulu özel okullarda satın aldı zannediyor. Devlet okulunda öğretmen çocuğa 'hop' dese soluğu CİMER’de, Milli Eğitim’de şikâyette alıyorsunuz.

"SEN ÇOCUĞUNU ADAM GİBİ YETİŞTİRECEKSİN"

Sonra bu böyle. Ayarlarını senelerce itinayla bozduğunuz çocuğu okula yolluyorsunuz, öğretmen senin çocuğunu düzeltecek.

Öğretmenin sorumluluğunda değil bu. Sen çocuğunu adam gibi yetiştireceksin, okula yollayacaksın, öğretmen üstüne koymakla mükelleftir.

Senin bozuk yolladığın çocuğunu düzeltmek öğretmenin, okulun, sistemin görevi değil. Ve zaten bu konu gündemde; bu suç işleyen çocukların ailelerine de bir yaptırım gelmesi lazım.

"ÇOCUKLARI SİSTEM DEĞİL AİLELER BU HALE GETİRİYOR"

Çocuklarınızı, Şoray Uzun demişti ya, atıyorsunuz sokağa; milletin çocuklarına, ona buna musallat oluyorlar. Sonra öğretmen, okul, şu bu. Okullara politik eğitim, öğretim ailede başlar.

Okul politik olsun deniyor, tamam konulsun, o da lazım çünkü dünya değişti gerçekten. Şu dijital dünya falan. O da okullarda, kameralar var ama abiciğim bir çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın ya.

Her şey devletten, okuldan beklenmez.Biz öğretmenleri de eleştiriyoruz yeri geliyor ama öğretmen zorbalığı gördü; öğretmene nasıl hakaretler, aşağılamalar.Ya bu çocukları sistem değil, aileler bu hale getiriyor. "