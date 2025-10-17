Atatürk fotoğrafıyla LGBT propagandası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Atatürk fotoğrafı önünde LGBT propagandası...

Türkiye, LGBT propagandasına geçit vermiyor...

Ancak bazı gruplar, ısrarla bu konuda propaganda yapmaya devam ediyor.

İki kadın, Atatürk fotoğrafının önüne gelerek LGBT propagandası yaptı ve sosyal medyadan da tepki aldı.

"GÖREV BAŞARILI"

Atatürk fotoğrafının önünde ele ele poz veren ve "Görev başarılı" yazan iki kadına, sosyal medya üzerinden yorum yapanlar tepki gösterdi.

"ATATÜRK'Ü ALET ETMEYİN"

Fotoğrafa bazıları destek verirken, vatandaşların çoğu ise sapkınlıklara Atatürk'ü alet etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Midem bulandı sizden" "Marifet gibi paylaşıyorlar" "Atatürk'ü kendi sapkın emellerinize alet etmeyin" "Atatürkçüyüm ayağına yatmayın Atatürkçü falan değilsiniz" "Bu nedir ya! Tercihlerinizi topluma kabul ettirmek için Atatürk'ü ne hakla kullanıyorsunuz? Atatürk gibi gelenekçi bir liderin sizi onaylayacağını nerden çıkardınız?" yorumları yapıldı.