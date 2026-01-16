Voleybolcu Derya Çayırgan’ın lüks rezidansı görüntülendi

- Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Çayırgan'ın "biriktirip aldım" dediği Beylikdüzü'ndeki havuzlu lüks rezidansın görüntüleri yayımlandı.
- Söz konusu rezidans, ikinci el piyasasında ortalama 7 milyon TL değerinde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün yeni bir gözaltı gerçekleşmişti.
Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından, sevk edildiği mahkemece hakkında, "konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağı" adli tedbiri verilmişti.
Çayırgan’ın ifadesinde, bahsettiği "Biriktirdiğim paralardı, ev aldım." dediği öğrenilmişti.
LÜKS HAVUZLU REZİDANS GÖRÜNTÜLENDİ
Çayırgan’ın "Biriktirip aldım." diyerek aldığı Beylikdüzü’ndeki havuzlu lüks rezidans, havadan görüntülendi.
Öte yandan, söz konusu lüks rezidans sitesinde dairelerin değerlerinin, ikinci el piyasasında bugün ortalama 7 milyonu bulduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Eski Milli voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu itiraf etmişti.
EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çayırgan hakkında, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep edilmişti.