Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

5 GÖZALTI DAHA

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, bugün gece saatlerinde yeni bir operasyonun gerçekleştiği öğrenildi.

Operasyon ile 5 şüpheli; ‘uyuşturucu temin etmek, satmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSMİLERİ BELLİ OLDU

Burak Doğan'ın haberine göre; Çağla Boz, Melisa Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı.

Öte yandan Çağla Boz’un evinde yapılan aramalarda, 11 adet sentetik ecza hapın ele geçirildiği de öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği, daha sonra da adliyeye sevk edileceği bildirildi.

18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.