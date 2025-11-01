Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor: Muhalefetin yıllar önceki sözleri gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün düzenlenen açılış töreni ile milletin hizmetine sunulacak...

2 milyon metrekarelik Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK PROJE

Detayları belli olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'a nefes aldırması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin detaylarının netleşmesinin ve bölgeden gelen görüntülerin ardından akıllara muhalefetin 'Atatürk Havalimanı' tepkisi geldi.

CHP'NİN 'ATATÜRK' ÇIKIŞI

Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olan millet bahçesi, ağaçlandırılarak İstanbul'un merkezinde nefes alma imkanı sunarken, başta CHP olmak üzere muhalefet kanadından ise tepki sesleri yükselmişti.

Muhalefetten, Atatürk tepkileri gelmişti...

ATATÜRK İSMİNİN UNUTTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI İDDİASI

Muhalefetten yapılan eleştirilerde, havalimanının yıkılıp Atatürk isminin unutturulmaya çalışıldığı öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT: "DERTLERİ ATATÜRK OLSAYDI..."

Gelen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmemişti.

AK Parti Grup Toplantısı'nda kameraların ve parti üyelerinin karşısına çıkan Erdoğan, muhalefeti işaret ederek asıl gayelerinin Atatürk hassasiyeti olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dertleri Atatürk olsaydı kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı." sözlerini sarf etmişti.

YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARINA KARŞI ÇIKIP 'PARK' YAPILMASINI SAVUNMUŞTU

Atatürk Havalimanı'nın yapım aşaması sürerken çok konuşulan bir tepkide Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti.

İstanbul'a nefes aldıracak projeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nın yerine park yapılmasının kendi projesini olduğunu söylemişti.

"İKTİDARIN VAADİ MİLLET BAHÇELERİ, SİZİN YEŞİL VAATLERİNİZ VAR MI?" SORUSUNU YANITLAMIŞTI

Katıldığı programda, "İktidarın vaadi millet bahçeleri, sizin yeşil vaatleriniz var mı?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Çok şükür Erdoğan'ın yeşili keşfetmesi beni çok mutlu etti. Yeşil alan kaldı mı ki millet bahçesi yapacaklar bilmiyorum. Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapmayı düşünüyor. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, oraya ne yapacağımızı öğrenip, kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar." demişti.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KAPASİTE YETERSİZLİĞİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Öte yandan, Atatürk Havalimanı eleştirilerini sürdüren muhalefetin görmezden geldiği bir başka konu da havalimanının kapasite yetersizliği olmuştu.

O yıllarda 200 uçağa sahip olan THY'nin yıllar içinde filosundaki uçak sayısında artış yaşandı.

THY, günümüzde ise filosunda 500 uçağa sahip.