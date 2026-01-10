Ankara'daki su kesintisi canlı yayında kavga çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CNN TÜRK ekranlarında yayımlanan CNN TÜRK Masası’nda bu akşamın konusu Ankara'daki su problemleri oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, programa telefon yolu ile bağlanarak katıldı.

Programda Ankara'da yaşanan su sorununun nedenleri, çözüm önerilerinin tartışıldığı bir ortamda gazeteci Melik Yiğitel ile gazeteci Gürbüz Evren arasında tansiyon bir anda yükseldi.

"SÖZÜMÜ KESEMEZSİN" TARTIŞMASI

Gürbüz Evren'in konuşma sırası geldiği esnada Melik Yiğitel'i hedef alarak "Soru soran arkadaşlarda, Melih Bey'in ne kadar iyi bir yönetici olduğunu, ne kadar iyi bir belediye başkanı olduğunu işte Mansur Bey'in de ne kadar kötü olduğunu söylediler." Sözlerine Melih Yiğitel'den tepki geldi ve araya girmek istedi.

Gürbüz Evren'in "Melih ne olur bak, sözümü kesme senin adetin, ben sustum bu ana kadar" dediği esnada tansiyon yükselmeye başladı.

İki gazeteci arasında konuşmayı "keseceğim", "kesemezsin" şeklinde sözlü sataşmalarla birlikte gerginlik tavan yaptı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Melik Yiğitel'in "Terbiyesiz yapma, sana terbiyesizlik yaptırmam" çıkışına Gürbüz Evren, "Yağcılık yapma, yağcılık yapma, yağcılık yapma" demesi üzerine Melik Yiğitel bağırarak "Sana bunu ödetirim" dedi.

Programın moderatörü Fulya Kalfa, tartışmanın önünü alamayınca araya giderek programı reklama soktu.

Verilen aranın ardından iki isminde programa devam ettiği fakat birbirleri ile iletişim kurmayacak şekilde ilerlendiği dikkatlerden kaçmadı.