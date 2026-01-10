Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine fırtına engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının yükselmesine yol açarken, seyir güvenliği açısından önlem alındı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yapılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gemi trafiğinin yeniden açılacağını belirtirken, yerel feribot seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.