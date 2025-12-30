Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberler için soruşturma başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili “fail tahliye edildi” yönündeki iddialar bir kez daha dolaşıma sokuldu.

Sosyal medya ve bazı internet sitelerinin bu yöndeki yalan haberleri gündeme sokması üzerine, bu kez Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el koydu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

"FAİLİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısının asıl planlayıcısı ve organizatörü olduğu belirtilen Djamel Slimani’nin halen tutuklu olduğu kaydedildi.

Slimani hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan mahkemece toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Savcılık, saldırının failinin tahliye edildiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve bu tür içeriklerin kamuoyunda infial yaratmayı amaçladığını vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerçek dışı bilgilerle toplumda panik ve güvensizlik ortamı oluşturan paylaşımlar nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tahkikatın yürütülmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu yanıltan ve yargı süreçlerini çarpıtan paylaşımlara karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

BENZER HABERLER 2024'TE DE DOLAŞIMA SOKULDU

Tam bir yıl önce yine takvimler Aralık ayını gösterdiği bir dönemde, benzer bir haber dolaşıma sokuldu.

Yargıtay'ın Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin ölümüne sebep olup 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2604 yıl hapis cezası alan 6 sanık hakkında tahliyeye hükmettiği iddia edildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden o dönem yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak tahliye edilen isimlerin saldırı ile ilgili bulunmadığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.



Söz konusu haberler kamuoyunda, 'terör saldırısının failleri serbest bırakılmış' gibi bir algıya neden olmaktadır.



Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir.

11. YARGI PAKETİ SONRASI YİNE AYNI PROVOKASYON

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi.

Pakette yer alan Kovid-19 düzenlemesine göre terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasını kapsarken, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları bu kapsamda yer almaması kararı verildi.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 50 bine yakın mahkuma tahliye yolu açıldı ve şartları sağlayan mahkumların tahliyesi başladı.