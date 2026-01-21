Burhanettin Duran: Sanal kumar tehlikesine karşı bütün bireylerimiz risk altındadır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli'ne katıldı.

Burada konuşan Burhanettin Duran, Özgürlük ve güvenlik dengesinde ancak ortak sorumlulukla yönetilmesi gereken bir fırsatlar döneminden geçildiğini söyledi.

"YAPAY ZEKA DAHİL BİRÇOK ALANDA DEVRİMLER GERÇEKLEŞİYOR"

Duran, şöyle konuştu:

"Yeni yeni unsurların eklenmesiyle yapay zeka da dahil olmak üzere birçok alanda devrimler gerçekleşiyor. Bunun anlamı insan hayatının daha kolay hale gelmesidir. Böyle baktığımızda; bir kısmıyla sanal da olsa özgürlükler alemi olduğunu söyleyebiliriz."

"DİJİTAL DÜNYA BİR ETİĞE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Dijital dünyanın mahremiyet, bilgi kirliliği ve toplumsal kutuplaşmaya yönelik risk alanları oluşturduğunu söyleyen Duran, "Sosyal medyaya dair en önemli çalışmayı yapan kişiler dahil; bilgi, inanış, kanaat alışverişi gibi birçok alanda sosyal medyanın nasıl algoritmalarla yönetildiğini bize anlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli programının, özgürlük, güvenlik ve sorumluluk üçleminde bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Duran, dijital dünyanın bir etiğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

"ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ RİSK GRUBUNDA"

Sosyal medyada dezenformasyona ilişkin risk alanı olduğunu vurgulayan Duran, şunları söyledi:

Sosyal medyada, nefret söylemine katkıda bulunulmaması, sınıfsal adaletsizliğin pekiştirilmemesi, teşhirciliğin olmaması gibi bir takım ilkeler üzerinde uzlaşmak zorundayız.



Hem ulusal olarak hem dünya düzleminde böyle bir ortak alanın oluşması gerekiyor. Fakat bunun karşısında kapitalist sistemin ortaya çıkardığı rekabetçi piyasa, tıklanma, etkileşim alma gibi kaygılar da söz konusu.

"GENÇLERİN BİRTAKIM KANAATLERLE YÖNLENDİRİLİYOR OLMASINI BAŞIBOŞ BIRAKAMAYIZ"

Bu kaygıların, çoğunlukla etik sınırları aştığını ve sorun ürettiğini görüyoruz. Bunların farkında olmadan hangi algoritmanın, hangi firmanın, hangi devletin bize yönelik ne tür kampanya içinde olduklarının farkında olmadan; gençlerin birtakım kanaatlerle yönlendiriliyor olmasını başıboş bırakamayız.



Filtrelenmiş görüntüler, maskelenmiş hayat kurguları... Bütün bunlar çocuklarımız ve gençlerimiz için birer risk grubunda. Ve ne yazık ki çok da tüketiliyorlar.

Dijital zorbalık, şiddet ve nefret dilinin dijital alana hakim olmasından rahatsızlık duyduklarını söyleyen Duran, "Bunu besleyenlerin; dijital mecrada öne çıkan kişiler olması ciddi bir sorun ve sorumluluk alanı." şeklinde konuştu.

"SANAL KUMAR TEHLİKESİ KARŞISINDA BÜTÜN BİREYLERİMİZ RİSK ALTINDADIR"

"Dijital ekosistem zararlı içeriklere erişimi kolaylaştırmakta ve kişisel verilerin kötüye kullanılmasının önünü açmaktadır." ifadesini kullanan Duran, sanal kumar tehlikesine de dikkat çekti.

Duran, "Bu konu sadece kişisel bağımlılık oluşturmuyor. Dijital dünyanın risklerine karşı korunması konusunda sadece çocuklarımız ve gençlerimiz değil aslında bütün bireylerimiz risk altındadır." ifadesini kullandı.

Dijital dünyanın yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirten Duran, "İlgili bakanlıklarımızı ve Meclisimizin çok önemli çalışma yaptıklarımızı hatırlatmak isterim. Meclis'e sunulan raporda, çocuklarımızın dijital risklerden korumak için kapsamlı öneriler ele alındı." şeklinde konuştu.