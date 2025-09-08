ATM’lerde yeni dönem: Para transferinde sistem değişiyor! 1 Ocak’ta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yasa dışı bahis başta olmak üzere çeşitli yollarla elde edilen kara paranı dolaşıma sokulmasını engellemek amacıyla dikkat çekici bir yeniliğe imza atılıyor.

Atılacak olan yeni adım kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayınlanan yeni tebliğle birlikte ATM üzerinde yapılan işlemlerde yeni zorunluluk devreye alınıyor.

Bankalar arasındaki para transferlerine yönelik alınan ilave önlemler arasına eklenecek olan bu yeni uygulamanın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

ATM’LERDE YENİ ZORUNLULUK!

Yürürlüğe girecek olan yeni uygulama kapsamında para transferlerinde 200 bin TL limitin üzerindeki işlemler için kullanıcının izahat vermesi zorunlu tutulacak.

Değişiklik kapsamında mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden aynı kullanıcıya gün içerisinde yapılacak 200 bin TL ve üzerindeki toplam işlemler için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girilmesi istenecek.

Mobil uygulama ve internet bankacılığının yanı sıra söz konusu uygulamayı ATM kanalına da taşıyacak bankalar, ATM aracılığıyla yapılacak para transferlerinde kullanıcının 'akıllı klavye' aracılığıyla para transferinin detaylarına yer verdiği açıklama girmesini zorunlu tutacak.