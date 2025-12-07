Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre saat 22.17’de kaydedilen sarsıntı, yerin 6.11 kilometre derinliğinde oluştu.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM İHBARI YOK

Merkez üssü Tuşba olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

VAN 2011 YILINDA 7.2 İLE SARSILDI

23 Ekim 2011'de 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkım yaşadı.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra kırsal mahallelerde büyük hasara yol açtı.

9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı.

BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİ DE BEŞİK GİBİ

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen, her biri 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bölgede 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi.

İlk depremde yerin altında yaklaşık 15 kilometrelik, ikinci depremde ise benzer uzunlukta bir kırılma meydana geldiği, toplamda 30 kilometreyi bulan bir kırık hattı oluştuğu tespit edildi.

Bu süreçte bazı bölgelerde 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler meydana geldi.