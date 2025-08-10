ATM’lerde yeni dönem: Para yatırma işlemlerinde kısıtlama başladı! İşte, yeni limitler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından son olarak hazırlanan, EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemi güvence altına almak amacıyla hazırlanan tebliğ dikkat çekti.

MASAK tarafından duyurulan tebliğin ardından, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) da devreye girmesiyle birlikte ATM’lerde yeni dönem başladı.

Söz konusu yeni dönemle birlikte ATM’ler üzerinden yapılan kartlı veya kartsız para yatırma limitlerinde değişikliğe gidildi.

LİMİTLER DÜŞÜRÜLDÜ!

BDDK tarafından atılan yeni adımla birlikte bankalar ATM’lerden yapılan para yatırma limitlerini ciddi oranda düşürdü.

Yeni uygulamayla belirlenen üst limitlerin üzerindeki yatırımlar artık yalnızca banka şubelerinden, beyanla yapılabilecek.

Bankaların iç denetim birimleri ve Uyum Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda alınan karara göre, daha önce günlük 250 bin TL olan kartlı para yatırma limiti 180 bin TL olarak belirlendi. Banka kartı ile ATM üzerinden TL ya da döviz karşılığı en fazla bu tutarda para yatırılabilecek.

Kartsız para yatırma işlemlerinde ise günlük üst limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye düşürüldü. Bu değişikliğin, özellikle üçüncü kişiler adına yapılan yüksek tutarlı yatırımları sınırlamak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

YENİ LİMİTLER BELLİ OLDU!

MASAK, yakın zamanda yayımladığı tebliğ taslağı ile yüksek tutarlı nakit işlemlere ilişkin kademeli beyan zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Taslakta öne çıkan maddeler şöyle:

-200 bin TL – 2 milyon TL arası nakit işlemlerde, işlem mahiyeti seçilecek ve “diğer”, “bireysel ödeme” gibi seçenekler kullanılırsa minimum 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

-2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.

-20 milyon TL üzeri işlemlerde ise beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair belge sunulacak.

-Yükümlü kurumlar, gerekli açıklama ve belgeler sağlanmadığı takdirde işlemi gerçekleştirmeyecek.

Tebliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK, taslağa ilişkin görüş ve önerilerin 18 Ağustos 2025’e kadar iletilebileceğini duyurdu.